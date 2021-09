🎥 Tim Merlier moet meerdere erkennen in Elia Viviani in GP Isbergues

Elia Viviani heeft in het noorden van Frankrijk de GP d'Isbergues op zijn naam geschreven.

Het peloton, met onder meer Cofidis, FDJ, AG2R, Trek, DSM en Alpecin-Fenix aan de start kree 199 vlakke kilometers voor de kiezen tussen start en aankomstplaats Isbergues bij Calais.

Veel ploegen hadden hun sterkste sprinter mee om voor de overwinning te strijden. Alpecin-Fenix had Tim Merlier mee om voor de overwinning te strijden, Cofidis rekende op Elia Viviani, FDJ op Arnaud Démare.

Uiteindelijk kroonde Viviani zich tot winnaar, hij versloeg Tim Merlier en Alberto Dainese in de sprint. Lawrence Naesen was de tweede Belg in de top 10. De renner van AG2R eindigde op plaats 8.

Het is voor Viviani de tweede zege op een week tijd nadat hij vorige week in de GP de Fourmies de beste was.