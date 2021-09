HERBELEEF WK TIJDRIJDEN: Van Aert komt slechts vijf seconden tekort voor wereldtitel, ook Evenepoel pakt medaille

Hoed af voor Wout van Aert en Remco Evenepoel. Van Aert kwam zelfs tot op vijf seconden van de wereldtitel. Bij de eerste twee tussenpunten was Van Aert de snelste, aan de finish was dat Ganna. Van Aert en Evenepoel bezorgen België twee medailles.

16u53: Het beste laatste deel is voor Ganna, die met vijf seconden verschil zijn wereldtitel verlengt. De Belgen hebben het fantastisch gedaan: Van Aert verovert de zilveren medaille, het brons is voor Evenepoel.

16u52: Asgreen en Kung komen niet aan de tijd van Evenepoel, die een medaille pakt! Van Aert zet de toptijd neer, is hij de nieuwe wereldkampioen?

16u46: 86 honderdsten van een seconde was het verschil tussen Van Aert en Ganna, in het voordeel van Van Aert, aan het tussenpunt. Wat is het aan de meet?

​16u41: Van Aert doet 31 seconden af van de tijd van Evenepoel aan dat tussenpunt. Hij doet zo nog altijd beter dan Ganna, maar die zit daar wel binnen de seconde! Aan de finish is ondertussen Tony Martin gearriveerd, het wielerpensioen lonkt voor hem. Maar wat een carrière!

16u38: Aan het tweede tussenpunt is Evenepoel zes seconden sneller dan Asgreen. En Küng zet daar pas de derde tijd neer! Een medaille kan weer voor Evenepoel.

16u25: Heerlijke sfeer in Dudzele. Daar schreeuwen de toeschouwers Van Aert nog vooruit.

16u21: Küng doet nog eens vier seconden beter. Maar Van Aert is sneller onderweg dan de Europese kampioen. Het verschil: liefst 17 seconden! En wat doet Ganna na 13 kilometer? Die moet ook 6 seconden toegeven op Van Aert!

16u17: Ai, Asgreen is zeven seconden rapper dan Evenepoel aan het eerste tussenpunt. Kan de Deen dit volhouden?

16u14: Pogacar gaat wellicht niet de top tien halen. Met hem hoeven we geen rekening te houden.

16u05: De laatste renners zijn onderweg, want ook Küng, Van Aert en Ganna zijn vertrokken! De strijd om de wereldtitel barst los!

16u00: Het is niet de dag van Affini: hij krijgt 1'05" rond de oren van Evenepoel. Met Pogacar en Cavagna wordt in Knokke-Heist een nieuw blik toppers opengetrokken.

15u55: Bissegger verbetert de tijd van Walscheid aan 't Zand, maar Evenepoel is in aantocht: nieuwe toptijd, 42 seconden sneller dan Bissegger!

15u46: Walscheid is aan de finish toch nog sneller dan Bigham.

15u45: Bissegger verbetert de tijd van Bigham aan tussenpunt 2, maar die blijft niet lang staan. Evenepoel doet er nog een ferme 37 seconden af. Toptijd van Bigham aan de finish.

15u33: De Italiaan Sobrero is de eerste die 't Zand bereikt met een gemiddelde van iets meer dan 52 kilometer per uur. Ondertussen is Bigham sneller dan Walscheid aan het tweede tussenpunt.

15u31: Remco Evenepoel is zijn drinkbus kwijtgespeeld. En het is toch nog behoorlijk ver tot aan de aankomst.

15u26: Affini geeft aan tussenpunt 1 zeven seconden toe op Evenepoel.

15u23: Walscheid is aan het eerste tussenpunt 1,5 seconde sneller dan Bissegger. Daar komt Evenepoel: hij is nog eens 11 seconden rapper. Evenepoel zit min of meer op schema.

15u12: Met Bissegger en Affini zijn er ook al twee andere toppers vertrokken. Ten opzichte van hen kan Evenepoel zich goed meten.

15u07: Daar gaat Remco Evenepoel! De eerste Belg is onderweg op dit WK!

15u05: Arme Jurado. De eerste starter van de dag is al door Sobrero voorbijgestoken.

14u56: Met Walscheid is de eerste echte tijdrijder vertrokken. De Duitser komt normaal in de hot seat terecht.

14u40: Jurado Lopez rijdt van het startpodium in Knokke-Heist. Het WK in Vlaanderen is begonnen!