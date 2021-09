Nummer 62! Fabio Jakobsen sprint naar de overwinning in Gooikse Pijl

In West-Vlaanderen wordt misschien wel het WK tijdrijden gereden, ook elders in Vlaanderen werd zondagnamiddag gekoerst.

Van Halle naar Gooik werd namelijk de Gooikse Pijl verreden, goed voor 199 kilometer koers.

Deceuninck-Quick.Step had er alle baat bij om de koers op een massasprint te laten eindigen want met Bennett en Jakobsen had de Belgische formatie veruit de snelste ploeg aan de start, al was het maar de vraag in welke mate er nog voor Bennett gereden zou worden.

Ook Mathieu van der Poel stond aan de start. Na zijn winst in de Antwerp Port Epic wou Van der Poel zijn benen nog wat meer testen in voorbereiding op het WK op de weg volgende week zondag.

Het peloton viel de vluchters op de nek in de laatste 10 kilometer waardoor een massasprint onvermijdelijk werd. Daarin toonde Fabio Jakobsen zich de sterkste, voor Dann van Poppel en Jordi Meeus.