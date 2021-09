🎥 Van start van wereldkampioene en Belgische rensters tot de sfeer in Brugge: dit was dag 2 van het WK tijdrijden

Op de tweede dag van het WK waren we erbij toen de Belgische rensters en de nieuwe wereldkampioene vertrokken in Knokke-Heist. Op dat moment wist uiteraard nog niemand dat Ellen van Dijk wereldkampioene tijdrijden ging worden. Aan de aankomst in Brugge konden de Nederlandse vlaggen niet ontbreken.

Na de heren elite op dag 1 mochten ook de dames elite al snel aan de bak op dit WK. Voor België startte omstreeks 14u50 Sara Van de Vel en om 15u30 Julie Van De Velde in Knokke-Heist. We zakten hiervoor naar startplaats Knokke-Heist af en legden de start van beide Belgische rensters vast. Beiden konden ook rekenen op instructies vanuit de volgwagen om hen zo goed mogelijk bij te staan. Wie ook behoorlijk vroeg aan haar tijdrit begon, was Ellen van Dijk. Wie had toen kunnen denken dat zij meteen de beste tijd op de tabellen zou zetten? Van Dijk reed een geweldige tijdrit, met als beloning die prachtige regenboogtrui. Kijk hieronder naar de eerste meters van de nieuwe wereldkampioene tijdrijden op het WK. Op deze tweede dag van het WK tijdrijden lag de aankomstlijn aan 't Zand in Brugge te wachten, eerst op de U23 van de heren en nadien op de dames elite. En dit een dag nadat Wout van Aert en Remco Evenepoel daar streden voor de medailles bij de heren elite. Tijdens de podiumceremonie na het tijdritkampioenschap bij de dames echter vooral Nederlandse en Zwitserse vlaggen te zien. Dat hoefde ook niet te verwonderen: de verwachting was dat de Nederlandse dames Van Dijk en Van Vleuten en de Zwitserse Reusser de top drie zouden inpalmen. Dat gebeurde ook. Kleine verrassing was wel dat Van Dijk Reusser wist te kloppen.