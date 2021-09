Florian Vermeersch zorgt voor derde Belgische medaille op WK bij beloften, Deense recordman is wereldkampioen

De U23 bij de heren openden de tweede WK-dag met hun tijdrit. Price-Pejtersen, Florian Vermeersch, Luke Plapp: allen mochten ze dromen van een medaille of zelfs van goud. Die gouden plak ging naar Price-Pejtersen, Vermeersch haalde knap brons.

Iets na 11 uur reed Jenno Berckmoes van het startpodium in Knokke-Heist, hij was de tweede Belgische renner in deze tijdrit naast Florian Vermeersch. Met Magnus Sheffield en Luke Plapp waren er al twee interessante namen onderweg. Aan het eerste tussenpunt was Sheffield twee seconden sneller dan Plapp. Sheffield kon zijn tempo echter niet aanhouden in het tweede deel van de tijdrit.

De Amerikaan viel nog behoorlijk stil en daar was bij Plapp helemaal geen sprake van, integendeel. Aan de finish was er een groot verschil tussen de twee: Plapp deed 49 seconden beter dan Sheffield met een tijd van 35'28"70. Plapp werkte de tijdrit af met een gemiddelde dat nog nooit gehaald werd bij de beloften op een WK tijdrijden!

SECONDENSPEL AAN EERSTE TUSSENPUNT

Meteen nam hij een serieuze optie op goud. Berckmoes deed er 1'16" langer over om zijn tijdrit te vervolledigen. Daarna was het uitkijken naar wat Vermeersch kon. Die kwam aan het eerste tussenpunt door op een op dat moment knappe derde plek. Het werd daar een secondenspel, met de Deen Price-Pejtersen en de Noor Wærenskjold die nog net iets beter deden dan Vermeersch.

Ook aan het tweede tussenpunt had Vermeersch nog altijd medaillekansen: hij zat er op een kleine zeven seconden van Plapp. Maar we kregen daar een nieuwe naam aan de kop: Price-Pejtersen was vijf tellen sneller onderweg dan Plapp! Vermeersch pakte nog uit met een sterk slot en strandde op amper een seconde van de Australiër. De vraag was: wat leverde dat op?

NET GEEN ZILVER MAAR WEL BRONS VOOR VERMEERSCH

Wærenskjold haalde de tijd van Vermeersch niet, de derde medaille voor België was dus al binnen! Het werd brons voor hem, de Deen Price-Pejtersen was nog elf seconden sneller en ging met de wereldtitel aan de haal. Het record van zilveren Plapp bleef dus niet lang staan en staat nu op naam van Price-Pejtersen. Maar nog belangriker: ook de regenboogtrui is voor die laatste. Vermeersch mag zeer fier zijn op zijn WK-brons.