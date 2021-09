Team INEOS Grenadiers maakt selectie bekend voor GP Denain: onder meer Kwiatkowski is van de partij

Deze week staat vooral in het teken van het wereldkampioenschap wielrennen, maar ook in Frankrijk wordt nog een wielerwedstrijd afgewerkt. Daar staat vandaag namelijk de GP Denain op het programma.

Bij Team INEOS Grenadiers hebben ze de selectie maandag bekendgemaakt. De renners die voor de Britse wielerploeg zullen starten aan de Franse eendagswedstrijd zijn Kwiatkowski, Rowe, Wurf, Basso, Swift en Doull.

The boys are ready! And so are the cobbles! ⬜️⬜️⬜️#GPDenain starts tomorrow. Meet our team 👊 pic.twitter.com/CTorVI9SDY