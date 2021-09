Bondscoach ziet 'flow van medailles' gestopt maar was realistisch: "Moest droomscenario worden om podium te halen"

Voor het eerst een dag zonder medaille voor België op dit WK. Het was uitkijken wat bondscoach Vanthourenhout daarvan dacht. Het kan uiteraard niet altijd feest zijn. Bovendien keken ze bij Belgian Cycling wel met een realistische blik naar de Mixed Relay.

Wat in het algemeen opviel, was dat de vrouwen voor verschillende naties de doorslag gaven in de uitslag. "De vrouwen hebben inderdaad het verschil gemaakt. Dat was ook wel een beetje te verwachten. Bij de mannen lag het nog allemaal vrij dicht tegen mekaar. De mannen waren mekaar waard. We zijn niet het enige land waarbij de vrouwen het verschil gemaakt hebben."

Stel dat dit binnen drie jaar een olympische discipline is, gaat het moeilijk worden om de achterstand als team weg te werken, niet? "Als we spreken over onze medailles, dan wel ja. Maar nu kijken we wel heel erg ver vooruit. Er zit ook wat jeugd aan te komen. Bij de dames moeten we misschien verder kijken dan alleen Parijs."

PLAATS 5-6 VOOR OGEN

Hoe bekijkt bondscoach Vanthourenhout de zevende plaats op het WK in de mixed relay? "Een ontgoocheling zou ik het niet noemen, maar je zit wel in de flow van die medailles te pakken. Elke dag kwam er eentje bij en dan hoop je er weer eentje te pakken. Als we de deelnemerslijst bekeken, hadden we intern wel plaats vijf-zes voor ogen."

Er was dus ook wel realisme binnen het Belgische kamp. "Het moest al een droomscenario worden om op het podium te geraken", aldus Sven Vanthourenhout. "We wisten dat het podium halen zeker geen makkelijke opdracht ging zijn."