Coen Vertmelfort zorgt voor verrassing in Textielprijs Vichte, Keisse en De Tier mee op het podium

Dinsdag stond niet alleen de GP Denain op het programma naast het WK, want in ons land werd ook de Textielprijs Vichte afgewerkt. De zege was daarin voor de Nederlander Coen Vermeltfoort.

In de Textielprijs Vichte konden drie renners op 50 kilometer van de streep wegrijden. Het ging om Coen Vermeltfoort, Iljo Keisse en Floris De Tier. De renners maakten indruk, want ze konden ook standhouden tot de finish. Keisse had de beste papieren om te winnen, maar in de sprint was de Nederlander Vermeltfoort van VolkerWessels net iets te sterk. Keisse (Deceuninck-Quick-Step) zelf werd tweede en Floris De Tier (Alpecin-Fenix) moest tevreden zijn met de derde plaats.