Cofidis heeft eerste tien namen voor nieuwe vrouwenploeg volgend seizoen bekendgemaakt: één landgenote in de selectie

Volgend seizoen komt er met Cofidis een nieuwe ploeg bij in het vrouwenwielrennen. De Franse wielerploeg heeft deze week de eerste tien namen bekendgemaakt die voor de vrouwenploeg zullen uitkomen.

Cofidis heeft haar eerste namen bekendgemaakt voor haar nieuwe vrouwenploeg die vanaf volgend seizoen in het peloton te vinden zal zijn. Er is één landgenote bij, want de 22-jarige Alana Castrique zit in het rooster van Cofidis.

De Franse wielerformatie heeft dinsdag de tien namen bekendgemaakt. Naast Castrique zullen ook Clara Koppenburg, Silvia Onesti, Gabrielle Pilote Fortin, Pernille Mathiesen, Martina Alzini, Valentine Fortin, Rachel Neylan, Cedrine Kerbaol en Sandra Levenez.