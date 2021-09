Eerlijk analyserende Campenaerts heeft opnieuw olympische droom: "Het podium was geen haalbare kaart"

Victor Campenaerts had na het WK mixed relay een eerlijke analyse klaar. De olympische ambitie is er overigens ook weer, want deze discipline zou in 2024 wel eens aan bod kunnen komen op de Spelen. Realisme is dan ook wel geboden, het podium in een gemengde ploegentijdrit is nog ver af.

"We hebben het onderste uit de kan gehaald. We hebben een goeide tijdrit gereden. Ik geloof dat we een veertigtal seconden van het podium eindigen. Dan moet je ook wel zo eerlijk zijn om te zeggen: het podium was geen haalbare kaart", concludeert Victor Campenaerts. "Er was een schakelprobleem bij Bossuyt. Dat zit niet mee, maar veertig seconden is een groot gat."

Na de tijdrit van de mannen deed België nog mee voor een medaille. "Het is aan de meet dat het telt. Ik heb in de klassiekers ook gedemarreerd, maar het is aan de meet dat de prijzen worden uitgedeeld." Dat is weliswaar geen verwijt aan de dames. "Wij hadden ook een zeer sterke vrouwenploeg, maar veel ploegen waren sterk bezet omdat de timing veel beter zat dan in 2019."

PLEK OP KALENDER POSITIEF

Campenaerts herinnert zich de omstandigheden dat jaar nog goed. "Toen hebben ze mij ook gevraagd om mee te doen. Ik zag dat twee dagen voor mijn individuele tijdrit absoluut niet zitten." Nu heeft het WK mixed relay een veel betere plaats gekregen op de kalender. "Ik vind het heel positief dat ze dat zo gedaan hebben."

Het is een discipline die nu toch in de lift zit. "Ik denk dat de kans heel groot is dat dit in Parijs een olympische discipline zal zijn." Wil Campenaerts er dan bij zijn? "Ja, zeker weten. Het wegparcours kan misschien ook een doel zijn. Daar ligt geen col buiten categorie, tenzij ze 'm nog gaan aanleggen", lacht Campenaerts. "Misschien lukt het zo toch eens om naar de Olympische Spelen te gaan."