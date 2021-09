Frankrijk maakt straffe selectie bekend voor de WK-wegrit: onder meer Alaphilippe, Démare en Sénéchal zijn van de partij

Een land om naar uit te kijken in de WK-wegrit, is Frankrijk. De Fransen hebben namelijk heel wat sterke renners mee en kunnen ook verschillende kaarten uitspelen. De kopman is echter wel Julian Alaphilippe, die zijn regenboogtrui moet verdedigen.

Vorig jaar ging de winst op het WK naar Julian Alaphilippe en de Fransman hoopt uiteraard het kunststukje dit jaar te herhalen. Hij krijgt alvast enkele sterke renners mee om de overwinning binnen te halen. Maar toch kan Frankrijk ook nog andere kaarten uitspelen. Denk maar aan een Démare in een massasprint of een Sénéchal, die in de Primus Classic heeft laten zien dat hij in vorm is. De andere renners zijn Madouas, Cavagna, Cosnefroy, Russo, Laporte en Turgis. Rendez-vous le 26 septembre 🌈#Flanders2021 pic.twitter.com/ufnDA4FhLW — FFC (@FFCyclisme) September 21, 2021