Lampaert wil zeker nog investeren in het gemengde ploegentijdrijden: "Blijft voor zowel mannen als vrouwen werkpunt"

In het gemengd ploegentijdrijden blijft het werken om de top te kunnen halen. Yves Lampaert trekt die les alleszins na de mixed relay op het WK wielrennen. Lampaert is zelf wel kandidaat om daar tijd en energie in te blijven steken.

Lampaert zorgde samen met Campenaerts en Ben Hermans voor één van de betere tijden bij de mannen, maar het waren de vrouwen die de sleutel in handen hadden op het WK tijdrijden. "Ik denk dat het bij de meeste landen zo was dat het verschil bij de vrouwen werd gemaakt. De meisjes hebben ook alles gegeven. Shari Bossuyt had een beetje pech met haar schakelsysteem dat niet werkte. Het is wat het is."

Yves Lampaert wil zeker de mannenploeg ook niet volledig uit de wind zetten. "Het blijft voor zowel de mannen als de vrouwen een werkpunt." Op de Spelen van 2004 zal dit wellicht een olympische discipline zijn. Kan ons land nog tijdig aan de achterstand knabbelen? "Als je er drie vrouwen en mannen uitpikt in België en zegt: "Met jullie gaan we naar Parijs", en je traint er maandelijks op, dan denk ik dat we daar progressie in kunnen maken."

GOEDE AFSPRAKEN

Lampaert blijft dus optimistisch gestemd als het gaat over de Belgische kansen in het gemende ploegentijdrijden in de toekomst. Ook zelf ziet hij zich daar mogelijk nog een rol in spelen. "Als er goede afspraken worden gemaakt, wil ik daar wel in investeren, ja."