Ook Otto-Jan Ham en Elodie Ouedraogo hebben WK-tijdrit gereden: hoe deden ze het in vergelijking met de echte renners?

De voorbije dagen stond de WK-tijdrit op het programma bij de mannen en de vrouwen. Het betekent dat ook Otto-Jan Ham en Elodie Ouedraogo ondertussen ook hun tijdrit hebben afgewerkt voor het programma "De tijd van ons leven".

Otto-Jan Ham en Elodie Ouedraogo hadden het laatste half jaar een duidelijk doel. Konden ze zich op zes maanden tijd omvormen tot een echte tijdrijder. In "De tijd van ons leven." konden we het intensieve proces van beide BV's volgen en ondertussen weten we dankzij het programma ook hoe ze het gedaan hebben in de WK-tijdrit.

Elodie Ouedraogo heeft niet kunnen stunten. Volgens Sporza reed ze de tijdrit in 52 minuten en 30 seconden, wat 41 seconden trager was dan de laatste profrenster bij de vrouwen. Ze deed het aan een gemiddelde van 34,63 km/uur.

Otto-Jan Ham heeft wel een renner achter zich kunnen laten. Hij reed de tijdrit in één uur, 2 minuten en 29 seconden (aan een gemiddelde van 41,58 km/uur) en daarmee deed hij meer dan drie minuten beter dan Christopher Symonds