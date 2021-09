Pieter Serry heeft laatste wedstrijd op Belgische bodem gereden dit seizoen: "Er zit nog brandstof in de tank voor de laatste races"

Met de Textielprijs Vichte stond dinsdag nog een Belgische eendagswedstrijd op het programma. Het was meteen ook de laatste wedstrijd van Pieter Serry op Belgische bodem dit seizoen.

Pieter Serry zal dit seizoen niet meer in actie komen in ons land. De Belgische renner heeft het nieuws laten weten op Twitter. Hij zal wel nog in enkele wedstrijden in het buitenland rijden. Te beginnen met de Coppa Bernocchi.

"Mijn laatste race op Belgische bodem was de Textielprijs Vichte. Ik merkte dat er nog wat brandstof in de tank zit voor de laatste races van het seizoen. De eerste komt eraan: Coppa Bernocchi", aldus Serry op Twitter.