Voorlopig geen vrouwenploeg voor Deceuninck-Quick-Step: "Wanneer ik met een vrouwenploeg begin? Als er genoeg goeie rensters zijn in België"

Het vrouwenwielrennen wordt alsmaar populairder. Zo hebben al verschillende WorldTour-ploegen ook een vrouwenploeg, maar bij het Belgische Deceuninck-Quick-Step is dit nog niet het geval.

Patrick Lefevere, de manager van Deceuninck-Quick-Step, vertelde in de HLN Podcast waarom hij nog geen vrouwenploeg is begonnen. "Ik begin met een vrouwenploeg als er genoeg goeie rensters zijn in België", legde hij uit.

"De ploeg moet niet volledig Belgisch zijn, maar voorlopig zie ik ze niet. Rensters als Jolien D'hoore en Anna van der Breggen stoppen, terwijl Van Vleuten bij Movistar aan de slag is. Cecilie Uttrup Ludwig vind ik wel een leuke", aldus Lefevere.