Wat kan België in de gemengde ploegentijdrit? Deze renners en rensters komen in actie voor ons land

België zal met ambitie starten aan de gemengde ploegentijdrit. Zo zijn de Belgische mannen deze middag Victor Campenaerts (Team Qhubeka NextHash), Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step) en Ben Hermans (Israel Start-Up Nation).

Voor de vrouwen zullen Shari Bossuyt (NXTG Racing), Jolien d'Hoore (SD Worx) en Lotte Kopecky (Liv Racing) in actie komen. De Belgische ploeg zal om 15u40 aan de gemengde ploegentijdrit beginnen.

Our line-up for the second-ever Team Time Trial Mixed Relay 👇



We will roll down the start ramp at 15h40 🇧🇪🙌#Genderequality#Flanders2021 🌈 pic.twitter.com/IPone8PlOV