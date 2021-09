Yves Lampaert had bijzondere boodschap die familie van Igor Decraene wist te appreciëren

Vive le Vélo ging dinsdagavond op bezoek bij de ouders van de overleden renner Igor Decraene.

Igor Decraene overleed in 2014 nadat hij aangereden werd door een trein toen hij na een nachtje stappen terug naar huis keerde.

Decraene was het jaar ervoor nog wereldkampioen geworden in het tijdrijden bij de junioren. "Er was niets speciaals aan Igor, net dat maakte hem misschien zo speciaal", zegt vader Stefaan."Hij kon toevallig heel goed fietsen en was geliefd door iedereen."

De familie probeert niet veel te blijven stilstaan bij welke carrière Igor had kunnen uitbouwen. Ook over de manier waarop hij overleed wordt niet moeilijk gedaan.

"Ik weet nog dat Yves Lampaert naar ons kwam een paar weken nadat Igor was gestorven”, zegt broer Birgir. ‘Igor is veel te hard gestraft voor één kleine fout.’ Dat is eigenlijk de perfecte samenvatting. Hoeveel jongeren van 18 jaar rijden er niet eens dronken met de fiets naar huis? Igor heeft de brute pech gehad dat hij niet mocht thuiskomen die avond."