Derde overwinning voor Taco van der Hoorn dit seizoen na Omloop van het Houtland: "Het werd nog close"

Taco van der Hoorn is aan een sterk seizoen bezig. De Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert heeft deze middag met de Omloop van het Houtland namelijk al zijn derde overwinning van het seizoen geboekt.

Taco van der Hoorn had een tactisch plannetje in gedachten vandaag, maar het was zeer zwaar. "Ik was eerst weg met Jonas Rickaert, maar na 80 kilometer werd het enorm zwaar. Dan kwam Guillaume Van Keirsbulck aansluiten en mocht ik niet meer rijden van de ploeg", aldus van der Hoorn.

"Ik kon gokken, want met Danny van Poppel hadden we nog de sterkste sprinter in koers. Op het einde werd het close, maar ik kreeg Guillaume er alsnog af. Het was logisch dat hij moe was, omdat hij veel kopwerk moest verrichten", vertelde de Nederlander en staat te lezen bij Wielerflits.