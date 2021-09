Sven Nys buigt zich over prestatie van Belgen in mixed relay: "Misschien had er meer ingezeten, het is een leerproces"

In het mixed relay bleef België wat op zijn honger zitten met een zevende plek. Sven Nys heeft de discipline ook met aandacht gevolgd en spreekt er zich over uit. Een podium, dat was te hoog gegrepen, al had het wel wat vlotter kunnen lopen.

De prestatie in het mixed relay was een thema dat aan bod kwam in Vive le Vélo. "Misschien had er wel wat meer ingezeten", denkt Sven Nys. "Als je iets meer op mekaar ingespeeld bent, haal je een beter eindresultaat. Bij de dames liep het wat fout bij het schakelen. Een podium zou sowieso wel te hoog gegrepen zijn." Waar de mannen wel op medaillekoers waren, gaven de vrouwen behoorlijk wat terrein toe. "Ik vind niet dat je het moet bekijken als: waar zat nu de fout, bij de mannen of bij de vrouwen? Je doet dit als team, als één geheel. Ze hebben net niet gehaald wat er uit te halen viel, maar het is een leerproces." Ik vind de mixed relay een leuk gegeven op het WK Nys is wel een voorstander van de mixed relay, dat voor de tweede keer in de geschiedenis onderdeel is van een WK wielrennen. "Ik vind het een leuk gegeven op het WK: het bindt echt de renners. Het is mooi dat deze discipline erbij komt."