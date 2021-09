INEOS Grenadiers is duidelijk over Egan Bernal: "Hij heeft nog een contract"

De geruchten dat Egan Bernal niet meer gelukkig is bij INEOS Grenadiers lijken elke dag groter en groter te worden.

Volgens L’Equipe loopt de relatie tussen Egan Bernal en INEOS Grenadiers helemaal niet zoals het zou moeten. Ook met enkele ploegmaten zou het niet lukken.

De manager van Bernal ontkende dat al met klem en ook Dave Brailsford van INEOS Grenadiers doet dat.

“Egan heeft nog een tweejarig contract en hij is een van onze sleutelfiguren”, klinkt het. “Het is een geweldige renner. Hij won al de Tour de France en heeft dit jaar op een fantastische manier de Giro op zijn naam geschreven. Hij is een van onze sleutelfiguren.”

Ook Brailsford wordt echter gelinkt aan een vertrek bij INEOS Grenadiers. Dat meldde Tuttobiciweb eerder deze week. Rod Ellingworth zou hem opvolgen, maar ook dat wordt met klem ontkend.