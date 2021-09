Jan Bakelants vindt dat er iets moet veranderen aan het WK: "De 200 beste renners van dat jaar moeten aan de start staan"

Zondag staat het WK op de weg bij de mannen op het programma. Zoals elk jaar zullen de landen onder elkaar uitvechten wie de overwinning pakt, maar volgens Bakelants zou het concept moeten veranderen.

In Vive le Vélo legde Bakelants namelijk uit dat het WK niet met het sterkste peloton wordt gereden. "Het is de belangrijkste eendagswedstrijd van het jaar. Dan zouden de 200 beste renners van dat jaar aan de start moeten staan", aldus Bakelants.

Ook Richard Plugge, manager bij Jumbo-Visma, is geen fan van het landensysteem. Hij legt uit dat de ploegbelangen nog altijd belangrijker zijn. "Elke manager wil de wereldkampioen in zijn ploeg. Zouden alle Belgen rijden als Asgreen in de aanval gaat? De belangen binnen een team zijn veel groter", legde Plugge uit en staat te lezen bij Sporza.