Johan Museeuw zegt waar Wout van Aert moet toeslaan op het WK wielrennen

Het wereldkampioenschap in eigen land winnen, het moet de droom van elke wielrenner zijn. En met hen dromen veel landgenoten mee.

Ook Johan Museeuw hoopt dat hij een Flandrien als Wout van Aert naar de wereldtitel ziet rijden zondagmiddag.

25 jaar na zijn wereldtitel ziet Johan Museeuw perfect waar Wout van Aert op het parcours van Antwerpen naar Leuven moet toeslaan.

“Ik ga ervan uit dat de kaarten al grotendeels op de Sint-Antoniusberg zullen zijn geschud”, zegt Museeuw aan Knack. “Mocht ik Van Aert zijn, zou ik daar al zelf het heft in handen nemen en het tempo bepalen, dan in de afdaling even observeren, me in derde positie gaan nestelen en me klaarmaken voor de sprint. Om dan wielergeschiedenis te schrijven voor eigen volk.”