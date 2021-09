Noor Hagenes komt met straffe solo in de eerste wegrit van het WK, moedige Uijtdebroeks kent pech bij junioren

Het is ook in de wegrit niet de dag van Uijtdebroeks geworden op dit WK. Wel die van Hagenes, de Noor die in het slot wegreed van zijn medevluchters en goud veroverde. Uijtdebroeks kon nooit meespelen voor de medailles, maar toonde zich moedig in de achtervolging.

De junioren knalden meteen stevig door op de omloop in Leuven. Dat, samen met vele valpartijen in het eerste wedstrijddeel, zorgde voor een snelle uitdunning. Eén van de slachtoffers van die valpartijen was helaas Cian Uijtdebroeks, het Belgische toptalent. Die toonde zijn karakter en nam in de achtervolging het merendeel van het werk voor zijn deel. Uijtdebroeks stond echter voor een hopeloze opdracht. Tarling, Kadlec en Lührs zaten ondertussen helemaal vooraan in de koers. Op ruim dertig kilometer van de aankomst werden zij bijgebeend door een eerste trosje achtervolgers. De volgende aanvallers waren Schrag en Belletta. Gauteret, Huitouze en Pickering sloten aan: zo werd er een kopgroep van vijf jonge wielertalenten gevormd. Ook Hagenes, Dalby en Grégoire maakten in de finale de sprong naar voren. De Noor Hagenes ramde vervolgens alles en iedereen uit het wiel en ging op weg naar de overwinning in de eerste wegrit van dit WK. Grégoire bleef nog uit de greep van het uitgedunde peloton en pakte zilver, de Est Mihkels spurtte naar brons. In dat pelotonnetje waren nog een aantal Belgen aanwezig, maar zij doen het dus zonder medailles.