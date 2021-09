Wereldkampioen junioren rijdt in 2022 bij Jumbo-Visma: "Voor koers was het beter als Uijtdebroeks mee vooraan was"

De nieuwe wereldkampioen bij de junioren is zeker iemand om op te volgen. Jumbo-Visma zal hem met open armen ontvangen, bij het Development Team weliswaar. De opleidingsploeg gaat Per Strand Hagenes in 2022 en 2023 klaarstomen voor een eventueel profbestaan.

Op het WK was ook Cian Uijtdebroeks één van de favorieten, maar door een paar valpartijen geraakte de Belg nooit vooraan. "Het is altijd leuk als je concurrenten niet mee zijn, want dan heb je zelf meer kans om te winnen. Maar natuurlijk is het triest als ze vallen. Het is nooit leuk als concurrenten tegen de grond gaan. Voor de koers was het beter als Cian Uijtdebroeks mee vooraan was, maar voor mij was het goed", aldus Hagenes.

Er waren overigens verschillende valpartijen in de juniorenwedstrijd. " Het was in mijn voordeel. Op het EK heb ik zelf een slechte bocht genomen op een cruciaal moment. Soms heb je geluk, soms niet." Geluk en goede benen hielpen Hagesen om de eerste Noorse wereldkampioen bij de junioren ooit te worden. "Het beste Noorse resultaat bij de junioren tot dusver was een zevende plaats. Het doel was om minstens beter te doen."

GESCHIEDENIS GESCHREVEN

En of de Noren daarin geslaagd zijn. "We wisten dat we een sterke ploeg hadden en gingen voor de overwinning. Het is leuk om geschiedenis te schrijven." Het is de tweede zege van Hagenes op Belgische bodem dit jaar. Hij won ook al een rit in Aubel-Thimister-Stavelot. "In Thimister was het een gelijkaardige situatie, maar het parcours lag me dit keer nog beter."

Hagenes kan dus in de regenboogtrui beginnen aan zijn periode bij Jumbo-Visma. Hagenes ging al mee op stage met de Nederlandse formatie. "Dat was leuk. Het is heel heel goede ploeg, met leuke renners. Het was een genietbare stage." Hij begint dus wel bij het Development Team. "Het lijkt me beter om stap voor stap te gaan. Ondanks mijn goede uitslagen bij de junioren voel ik me nog niet klaar om naar de profs te gaan."