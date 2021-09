Tom Boonen vindt dat Lotto Soudal geen goede wielerploeg meer is en duidt de reden aan

Geen enkele renner van Lotto Soudal maakt deel uit van de Belgische selectie voor het WK. Volgens Tom Boonen klopt dat ook.

Er was aardig wat te doen over het feit dat er geen enkele Belg van Lotto Soudal in de WK-selectie van ons land zat, maar voor Tom Boonen is dat niet bijzonder.

Hij vindt Lotto Soudal geen goede ploeg. “Met alle middelen die ze hebben, laten ze zoveel liggen. Een kwestie van werkethiek”, noemt Boonen het in Het Nieuwsblad.

Boonen meent ook te weten waarom het niet draait. “Daar moeten ze geen grote kuis houden, maar met de hoge druk overal doorblazen. Niet door de renners, die zijn goed genoeg. Steek ze in een andere ploeg en 90 procent zal marcheren. Een mens moet opletten wat hij zegt, maar daar hangt al zo lang geen goeie sfeer meer.”