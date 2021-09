Zoe Bäckstedt zet haar talent in de kijker en klopt Amerikaanse in beklijvend duel om WK-goud, Vanhove is zevende

Goede genen hebben helpt, ook in de koers. Zoe Bäckstedt heeft die meegekregen van vader Magnus, de voormalige profwielrenner. Die gaat in de toekomst met zijn dochter nog vele mooie momenten meemaken. Ze beleefden er zo al eentje op het WK: Zoe Bäckstedt werd wereldkampioene bij de juniores.

Onder het motto 'de ochtendstond heeft goud in de mond', openden de meisjes junioren de koersdag in Leuven. Het wedstrijdbeeld vertoonde veel gelijkenissen met de wegritten bij de mannelijke jeugd: een snelle uitdunning en valpartijen. Nadat de fiets van een renster voor haar de lucht inging, kon ook de Belgische Fien Masure een val niet vermijden.

De Wijnpers zorgde voor een volgende schifting en ineens bleven er maar veertien rensters meer over. Daarbij ook nog onze landgenote Marith Vanhove. Na een samensmelting dikte de groep weer aan in aantal rensters en zo kon ook Linthoudt weer komen aansluiten.

AANVALLEN OP DE WIJNPERS

Op een volgende passage over de Wijnpers trok Bäckstedt nog eens door. Vanhove & co sloten later opnieuw aan, maar het was wel duidelijk geworden wie de sterkste was. Bäckstedt had nog wel een cartouche over en samen met Schmid slaagde ze er toch in om een significante kloof te slaan. Bäckstedt en Schmid reden zelfs meer dan een minuut weg van de achtervolgers.

Bäckstedt viel nog wel een keertje aan, maar Schmid hield vlot stand en de twee moesten ook blijven samenwerken. De twee leidsters zouden het goud en zilver wel verdelen. Het werd een een nagelbijter, een sprintduel zoals je ze ook op de piste ziet. Bäckstedt had net dat beetje meer over en schonk Groot-Brittanië goud, het zilver was voor de Amerikaanse Schmid. Marith Vanhove kwam als zevende over de streep.