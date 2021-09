AG2R Citroën Team maakt selectie bekend voor Parijs-Roubaix: Oliver Naesen en Greg Van Avermaet zijn van de partij

Zondag is het zo ver. Dan is het eindelijk nog eens tijd voor Parijs-Roubaix. AG2R Citroën Team heeft deze ochtend haar selectie voor het Franse monument bekendgemaakt en ze rekenen onder meer op Oliver Naesen en Greg Van Avermaet.

Greg Van Avermaet kent Parijs-Roubaix uiteraard zeer goed, want onze landgenoot won de Franse klassieker nog in 2017. Met Oliver Naesen beschikt AG2R Citroën Team dan ook nog eens over een andere renner die op zo'n parcours een goed resultaat kan rijden.

Naesen en Van Avermaet krijgen enkele goede knechten mee naar Parijs-Roubaix, want ook onze landgenoten Lawrence Naesen, Stan Dewulf, Gijs Van Hoecke, de Zwitser Michael Schär en de Fransman Damien Touzé zijn van de partij.