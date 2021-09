Alpecin-Fenix kan straffe statistieken voorleggen: voorlopig 31 overwinningen dit seizoen, waarvan 9(!) voor Philipsen en Merlier

Indrukwekkende reeks van Alpecin-Fenix dit seizoen. De Belgische wielerploeg kon maar liefst al 31 keer winnen. Jasper Philipsen en Tim Merlier zorgden daarbij voor de meeste zeges, want ze zitten allebei aan 9 overwinningen.

Mathieu van der Poel staat op de derde plaats in deze ranking. De Nederlander heeft 8 overwinningen. Ook Walsleben (2 zeges) en het trio Planckaert, Modolo en Dillier (allemaal één overwinning) konden al winnen dit seizoen.

