Karl Vannieuwkerke 'vergeet' stukje tekst van Julian Alaphilippe te vertalen

Is het je ook opgevallen? In de live-uitzending na het WK 'vergat' Karl Vannieuwkerke een stuk van de reactie van Alaphilippe te vertalen.

In het flashinterview vlak na de aankomst vertelde Julian Alaphilippe over zijn zege op het WK. Dat deed hij in geuren en kleuren.

Karl Vannieuwkerke vertaalde het hele verhaal van de wereldkampioen, maar liet een opvallend stukje weg. Alaphilippe begon namelijk over de Belgische supporters langs de weg.

“Ze riepen niet bepaald mooie dingen naar mij. Ik wil hen bedanken, want ze hebben me gestimuleerd om nog sneller te trappen”, zei Alaphilippe.

De Fransman kreeg in de slotkilometer ook nog een beker bier in zijn richting gegooid.