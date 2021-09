Michael Schwarzmann kijkt er naar uit om met deze renner samen te rijden bij Lotto Soudal: "Hij is één van de snelste sprinters ter wereld"

Michael Schwarzmann is een snelle renner, maar geen veelwinnaar. Toch hoopt hij zich verder te kunnen ontwikkelen bij Lotto Soudal. De Duitse renner kijkt ook uit naar de samenwerking met de Australiër Caleb Ewan.

"Caleb is één van de snelste sprinters ter wereld en ik kijk er echt naar uit om mijn ervaring met hem en de ploeg te delen. Binnen Lotto Soudal wil ik me verder verbeteren als renner", aldus Schwarzmann in een reactie bij zijn nieuwe ploeg.

🎙️𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐒𝐜𝐡𝐰𝐚𝐫𝐳𝐦𝐚𝐧𝐧: "Caleb is one of the fastest sprinters in the world and I am really looking forward to sharing my experience with him and the team. Within Lotto Soudal, I want to further improve as a rider."



