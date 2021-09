Jelle Vanendert richt zich tot Wout van Aert: "Vier ritten in de Tour of Britain, wie weet dat nog over tien jaar?"

Het WK draaide niet zoals verwacht uit. De gouden medaille voor Wout van Aert kwam er niet, terwijl heel het land daar op rekende.

Volgens Jelle Vanendert moet Wout van Aert dringend eens in eigen boezem kijken en bepaalde zaken aanpassen. “Indien Wout zijn palmares verder wil aanvullen met zijn absolute hoofddoelen, dan moet hij dringend prioriteiten gaan stellen. Alaphilippe past die tactiek al toe”, zegt Vanendert in HBVL.

Alaphilippe won niet veel, maar wat hij won was wel de moeite. “Een rit in de Tirreno, de Waalse Pijl, een Touretappe met geel incluis en het wereldkampioenschap.”

Dat moet de nieuwe ingesteldheid worden voor Van Aert. “Hij droomt van iets en maakt zijn droom vervolgens waar. Dat is een aspect waar Wout, die wat jonger is nog in kan groeien. Durven bepalen wat je wil winnen en al de rest als ondergeschikt beschouwen. Vier ritten winnen in de Tour of Britain is knap. Maar wie weet dat nog over tien jaar?”