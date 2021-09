Fabio Jakobsen klopt Jordi Meeus en beloont inhaalrace van zijn ploeg in Eurométropole Tour

De Eurométropole Tour is opnieuw een kluif voor sprinters geworden. Jakobsen en Meeus maakten er een duel der Lage Landen van. Het was de Nederlander Fabio Jakobsen die de snelste was. Zijn zege had zo ook wel een Belgisch tintje, want Deceuninck-Quick.Step was dus nogmaals aan het feest.

Ze hebben er bij Deceuninck-Quick.Step wel voor moeten werken. Een vroege vlucht met Goossens, Reijnen, Carpenter, Tsjernetski, Mertens en Bonnet vormde zo nog geen probleem. Later in de wedstrijd was het echter volop oorlog en het peloton scheurde: een groep van een kleine dertigtal renners nam afstand van de rest. Voor Bouhanni, Pedersen, Meeus en Van Poppel bood dit wel perspectieven. Deceuninck-Quick.Step had wel een paar renners mee, maar niet de snelsten. Er moest dus gewerkt worden om de kloof te dichten en op vier kilometer van de aankomst in Doornik was de hergroepering een feit. MEEUS KOMT NIET MEER UIT HET WIEL VAN JAKOBSEN Toch sprinten met een ruimere groep dus. Schachmann trok de spurt aan voor Meeus, ook Jakobsen en Pedersen hadden een mannetje over om hen in stelling te brengen. Meeus koos uiteindelijk voor het wiel van Jakobsen, maar kon er niet meer uitkomen. Jakobsen zorgde voor de beloning voor het werk van zijn ploegmaats. Jordi Meeus werd tweede, Mads Pedersen derde.