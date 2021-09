Kenny De Ketele krijgt zeer mooie ploegmaat voor allerlaatste koers: Ex-winnaar Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal onze landgenoot bijstaan

Kenny De Ketele zal binnenkort zijn allerlaatste koers rijden. Zijn afscheid is niet in Gent, maar wel in het Nederlandse Rotterdam. Daar zal De Ketele aan de zijde van Niki Terpstra rijden.

De Wooning Zesdaagde in Rotterdam wordt de allerlaatse koers van Kenny De Ketele. Daar zal onze landgenoot nog eens zes dagen alles van zichzelf moeten geven in het baanwielrennen. Onze landgenoot heeft alvast een sterke ploegmaat om een goede prestatie te leveren. Zo kan Kenny De Ketele rekenen op Niki Terpstra. De Nederlander, die enkele jaren geleden onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix kon winnen op de weg, won de wedstrijd in Rotterdam al vier keer. De Wooning Zesdaagse wordt de laatste koers van Kenny De Ketele. De Belgische oud-wereldkampioen koppelkoers en 21-voudig zesdaagse winnaar rijdt zijn laatste wedstrijdkilometers aan de zijde van Niki Terpstra, die de Rotterdamse Six al viermaal won. Meer: https://t.co/GJidovaQHk — Wooning Zesdaagse (@zesdaagse) September 28, 2021