OFFICIEEL: Lotto Soudal neemt 22-jarig Australisch talent over van ploeg van Axel Merckx

Jarrad Drizners is momenteel een semi-prof die uitkomt voor Hagens Berman Axeon, de opleidingsploeg van Axel Merckx. Dat doet Drizners sinds 2020. Dat jaar werd hij ook Australisch kampioen op de weg bij de beloften. Dit jaar koerste hij al heel wat wedstrijden in België.

Onlangs was Drizners ook in ons land voor het WK wielrennen: hij reed het WK op de weg bij de beloften met de Australische ploeg en werd 23ste. Het is nu dus tijd voor de volgende stap in zijn wielerloopbaan: de stap naar de WorldTour.

Welcome to Lotto Soudal, @jarradrizners! 🙌



We're thrilled to announce that the 22-year-old talented Australian Jarrad Drizners has signed a two-year agreement with the team! 😃 pic.twitter.com/qY1ECnet3V