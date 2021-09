📷 Joss Lowden breekt werelduurrecord voor vrouwen

In het Zwitserse Grenchen deed Joscelin Lowden een poging om het werelduurrecord bij de vrouwen scherp te zetten.

Op training had Lowden het uurrecord al verbroken, maar wou ze de tijd van Vittoria Bussi officieel bijstellen.

Met 48,406 kilometer deed ze het net geen 400 meter beter dan de Italiaanse die in 2018 een afstand van 48,007 kilometer haalde.

ā± NEW UCI HOUR RECORD



Congratulations to @JossyLowden šŸ‡¬šŸ‡§ for breaking the #UCIHourRecord timed by @TISSOT pic.twitter.com/q3LGqDFFDD