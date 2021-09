Evenepoel vroeg of hij zijn kans kreeg: "Ik heb Sven Vanthourenhout gezegd: dit is een gemiste kans op een wereldtitel"

Na het WK is er nog genoeg stof tot nakaarten. Remco Evenepoel is daar de ideale man voor, want hij was diegene die zijn kas leegreed in de voorbereiding op de finale, waardoor hij in de laatste dertig kilometer uitgespeeld was. Terwijl hij misschien één van de sterksten in koers was.

"Het was vrijdagnamiddag teammeeting. Ik vond dat de uitleg naar mij toe wat onduidelijk was, waarna ik een twijfelachtige nacht heb gehad. Zaterdag ben ik dan naar Sven Vanthourenhout en Serge Pauwels gegaan om te vragen of ik een kans zou krijgen", verklapt Remco Evenepoel in Extra Time Koers. "Toen kreeg ik een neen." KANSEN OM WEG TE RIJDEN Evenepoel dacht wel dat er voor hem iets mogelijk was op het WK. "Ik had na de verkenning het gevoel dat er voor mij op het parcours kansen lagen om weg te rijden en dat er scenario's waren waarin ik kon winnen. Ik heb dat vlakaf gezegd, maar de kaart van Wout zou worden getrokken. Toen was het duidelijk voor mij: de kopmannen waren Wout van Aert en Jasper Stuyven." Evenepoel heeft dan de knop in zijn hoofd omgedraaid. "Daarna heb ik zonder problemen dat werk opgeknapt, dat zou ik bij Deceuninck-Quick Step ook doen. Maar ik heb het wel aan Sven gezegd: dit was een gemiste kans op een wereldtitel." VAN AERT GEEFT LAATTIJDIGE COMMUNICATIE TOE Door een laattijdige communicatie van Van Aert wist Stuyven ook pas laat in de wedstrijd dat hij diens rol als kopman moest overnemen. "Wout besefte na de wedstrijd ook wel dat hij te laat had gecommuniceerd. Dat heeft hij meteen in de bus gezegd. Het is gewoon jammer dat het op dat moment wat fout loopt voor ons."