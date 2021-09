Genomineerden voor Flandrien van het Jaar bekend: uiteraard zijn Wout van Aert en Remco Evenepoel erbij

Stilaan is het weer toeleven naar de awards, zoals 'Flandrien van het Jaar'. Van Aert en Evenepoel zijn bij de genomineerden, dat mag uiteraard niet verbazen. De andere kanshebbers op de trofee zijn Jasper Stuyven, Tim Merlier en Jasper Philipsen.

De 'Flandrien van het Jaar' is een verkiezing die elk jaar georganiseerd wordt door Het Nieuwsblad en de krant heeft nu alvast de vijf genomineerden aangekondigd. Op dinsdag 26 oktober komt de wielerwereld te weten wie de nieuwe laureaat is.

Voor Wout van Aert is het tot dusver opnieuw een absoluut topjaar geweest, met bijvoorbeeld winst in Gent-Wevelgem en ook een ijzersterke Tour, bekroond met drie ritzeges. Remco Evenepoel is er op het einde van het jaar weer helemaal doorgekomen met medailles op zowel het EK als het WK.

OOK WINNAAR VAN MONUMENT EN TWEE SPRINTERS ERBIJ

Jasper Stuyven heeft door Milaan-Sanremo te winnen eindelijk zijn grote vis beet. Tim Merlier zette als sprinter opnieuw een stap vooruit en won een rit in twee grote ronden. Jasper Philipsen stapelde de voorbije maanden de overwinningen op.