Titelverdediger ziet Parijs-Roubaix niet zitten in de regen: "Zelfs in die paar veldritten nooit gezien"

Op 14 april 2019 won Philippe Gilbert de laatste editie van Parijs-Roubaix. Zondag start hij met de nummer 1 op de rug.

De overwinning is een heel mooie herinnering voor Philippe Gilbert, toen nog in dienst bij Deceuninck-QuickStep.

Dat de koers zondag in de regen gereden moet worden ziet Gilbert niet zitten. “Ik ben blij opnieuw in deze regio te zijn en ben ook blij dat ik de kasseien nog eens heb gezien. Ze lagen er zeer glibberig bij. Het wordt zondag chaos, het wordt een Parijs-Roubaix zoals ook ik hem nog nooit heb gereden”, zei Gilbert op een persmoment.

Het zal dan ook heel gevaarlijk worden. “Ik heb tijdens de verkenning al veel renners zien vallen en kan me niet inbeelden hoe we deze wedstrijd kunnen rijden zonder te vallen of voet aan grond te zetten. Ik kijk er niet naar uit. Ik heb al in de sneeuw gekoerst, bij 45 graden, bij zware windstoten maar nog nooit in de modder zoals ik het vandaag heb gezien. Zelfs in die paar veldritten die ik in het verleden heb gereden heb ik dit nooit gezien.”