'Raket' Evenepoel verstuurt signaal, moet Pogacar zich zorgen maken? Wielerlegende zet de puntjes op de i

Remco Evenepoel heeft zijn zegegebaar al vier keer kunnen bovenhalen. Hoe zou Tadej Pogacar kijken naar de seizoensstart van zijn goede vriend en concurrent?

Inmiddels valt het niet meer te ontkennen: Evenepoel is als een raket aan het wegseizoen begonnen. Twee zeges in de Challenge Mallorca (tel daar de ploegentijdrit nog maar bij), twee zeges in de Ronde van Valencia en daar komt vermoedelijk de eindzege bovenop. De vraag is wat het waard is, maar Evenepoel verstuurt wel al een signaal.

Bij VELO spreekt niemand minder dan Sean Kelly zich uit over de seizoensstart van Evenepoel en wat dit betekent voor Pogacar. "Ik denk niet dat Pogacar zich zorgen zal maken. Op dit moment niet, neen." Kelly, die zelf vier van de vijf Monumenten won en goed was voor vijf Tourritzeges, sluit dus niet uit dat dit in de toekomst wel zo zal zijn.

Andere tegenstand in klassiekers

De reden waarom de Ier nu nog een kanttekening plaatst bij de prestaties van Evenepoel, heeft te maken met de aanwezige concurrentie. "Evenepoel is geweldig aan het seizoen begonnen, maar hij rijdt nu niet tegen de tegenstanders uit de grote koersen, zoals de klassiekers. Hij zal Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel rijden." Dat wordt een ander paar mouwen, hoor je Kelly zo zeggen.

"In die koersen zal hij de grote koerstalenten tegenkomen en ook in enkele koersen voordien", staaft Kelly inderdaad zijn argument. Als voormalig specialist in de klassiekers heeft hij alle recht om dit te verklaren. Desondanks ontkent Kelly het nieuwe elan bij Evenepoel niet. Het veranderen van ploeg lijkt Remco deugd te hebben gedaan.

Evenepoel gemotiveerd na overstap naar Red Bull

"Het is wel zeker zo dat het koersen bij Red Bull-BORA-hansgrohe hem veel motivatie geeft, gezien de manier waarop hij van start is gegaan", oordeelt Kelly. Nu moet nog blijken waar dat in de rest van het seizoen toe zal leiden.