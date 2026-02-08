Prachtige uitkomst na de crash: Evenepoel en zijn academie kondigen groot nieuws aan

Soms komt uit iets verschrikkelijks toch iets prachtigs voort. Remco Evenepoel en zijn samenwerking met Bpost zijn daar een goed voorbeeld van.

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat Evenepoel tijdens zijn training in aanraking kwam met een uitzwaaiende deur van een Bpost-busje, met een valpartij tot gevolg. Het betekende dat Evenepoel moest revalideren terwijl zijn concurrenten al aan hun seizoen begonnen. Die achterstand morrelde aan zijn basis, wat hij het hele seizoen met zich zou meedragen.

Toch is het ondertussen helemaal goedgekomen tussen Evenepoel en Bpost. Kort na het ongeval begonnen ze al een samenwerking om met een actie automobilisten te sensibiliseren en het belang van verkeersveiligheid in de actualiteit te brengen. Dat was nog maar een voorsmaakje, want inmiddels is het tot een nieuwe samenwerking gekomen.

Bpost sponsort voortaan academie Evenepoel

Vandaag stelt de R.EV Brussels Cycling Academy de ploeg voor 2026 voor. Verschillende media melden dat Bpost de nieuwe co-hoofdsponsor wordt van de U19-ploeg uit de academie van Remco Evenepoel. Het is uiteraard prachtig dat Evenepoel en Bpost nu de handen in elkaar slaan om jonge renners en rensters te ondersteunen.

Remco Evenepoel kon niet aanwezig zijn bij de presentatie omdat hij zelf nog moet koersen in de Ronde van Valencia. Daar staat hij aan de leiding in het algemeen klassement. Met een filmpje werd hij wel betrokken bij de presentatie van de Academy-ploeg. "Ik moet natuurlijk alle partners van de ploeg bedanken", horen we hem zeggen op Instagram.

Ouders Evenepoel aanwezig bij presentatie

Daar hoort voortaan dus ook Bpost bij. Als algemeen directeur van de R.EV Brussels Cycling Academy was zijn vader Patrick Evenepoel wel aanwezig om een woordje uitleg te geven. Ook Agna Van Eeckhout, de mama van Remco, was van de partij.