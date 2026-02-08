De Cauwer zet met harde conclusies Benoot en Van Aert met de voeten op de grond

Aan het begin van een nieuw seizoen worden er allerlei plannetjes uitgedokterd. José De Cauwer zet toch enkele personen met de voetjes op de grond.

In het magazine Knack overloopt De Cauwer de evolutie in de carrières van Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Zij werden ooit evenwaardig ingeschat, Van der Poel heeft echter veel meer grote zeges geboekt. "Het is lastig om luidop te stellen, maar het staat buiten kijf dat Van Aert een achterstand heeft opgelopen die hij nooit meer kan goedmaken."

Nochtans heeft Visma-Lease a Bike wel een poging gedaan om de sterke concurrentie lam te leggen. "Ze dachten: we nemen er Benoot, Laporte en Van Baarle en anderen bij en we maken een ijzersterk geheel in de breedte. Maar de breedte telt niet meer in de topklassiekers. Als Pogacar en Van der Poel doortrekken, blijven alleen de groten over."

Van der Poel moeilijk te kloppen door explosiviteit

Tiesj Benoot, die vertrokken is van Visma-Lease a Bike naar Decathlon CMA CGM, heeft echter een plan. Hij roept op om niet meer mee te koersen als Van der Poel en Pogacar vooraan rijden. "Als mannen als Van Aert en Pedersen niet meerijden, dan moet Van der Poel ook niet rijden. Wie gaat hem met zijn explosiviteit kloppen als ze pokeren tot diep in de finale?"

De Cauwer is dus geen voorstander van het plan-Benoot. Nochtans was het mantra van de voormalige bondscoach altijd om eerst het bord van de ander leeg te eten, dat herhaalde hij meermaals tijdens tv-uitzendingen. Hij ziet dat de wetten van vroeger niet meer tellen. "Nu zeggen die toppers: wij zijn kapiteins, wij rijden."

Koersstijl Van der Poel loont op alle vlakken

Lees ook... Grote switch, van ene uiterste naar het andere: Van der Poel gooit het roer weer helemaal om›

De Cauwer haalt de koersstijl van Van der Poel in het bijzonder aan als voorbeeld. Het is ook hiervoor dat Van der Poel zo'n respect geniet in het peloton, bleek uit recente uitspraken van Michael Matthews. Tegelijkertijd vergroot deze aanpak ook nog eens zijn kansen: een win-win dus voor Van der Poel.