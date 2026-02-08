Visma-Lease a Bike neemt alle twijfels over Van Aert volledig weg

Als daar al twijfel over zou bestaan, komt Visma met een duidelijk signaal naar buiten: Van Aert draagt de volle verantwoordelijkheid in de klassiekers. Hij is nog altijd de kopman bij uitstek.

Daar kon misschien aan getwijfeld worden door de razendsnelle doorbraak van Matthew Brennan. Met het oog op het nieuwe wegseizoen draaien de grootste twijfels omtrent Visma-Lease a Bike echter om de kwaliteit van het collectief. Enkele steunpilaren zijn vertrokken en het zijn niet meteen de grootste namen die de ploeg binnenhaalde.

Volgens ploegleider Grischa Niermann is dat echter ook de werkwijze die steeds gehanteerd is. "Zo hebben we Jonas en Sepp (Vingegaard en Kuss, red.) in het verleden aangetrokken, maar ook Matteo, Wout en Christophe (Jorgenson, Van Aert en Laporte, red.) waren nog niet de supersterren toen we ze aan boord kregen", zegt hij bij In De Leiderstrui.

Veel snelle mannen bij Visma-Lease a Bike

De Duitser ziet wel dat Visma-Lease a Bike van een bepaald profiel veel renners in de rangen heeft. "We hebben met Matthew, Wout, Christophe, en ook Axel Zingle erbij, veel snelle mannen." Dat zou ertoe moeten leiden dat de Nederlandse wielerformatie in een specifiek soort koers juist veel troeven heeft om op het einde uit te spelen.

In de grote klassiekers zullen er in de finale echter niet veel renners overblijven die nog kans maken op de overwinning. Visma-Lease a Bike behoudt wat dat betreft het geloof in Wout van Aert. "Wout is nog altijd ons speerpunt en ik denk dat de combinatie met Matthew een goede is." Afwachten of die tandem straks zal werken.

Druk en kopmanschap voor Van Aert en niet voor Brennan

Brennan wordt vooruit geschoven als alternatief voor Van Aert, hoewel het niet de bedoeling is dat er druk komt te liggen op de Brit. "We hebben veel ambitie met Matthew, maar het moet voor hem niet in 2026 gebeuren als het gaat om de Monumenten." Van Aert is de kopman, alle druk en verantwoordelijkheid krijgt hij er dan ook bij.