Na goud in de ploegkoers: Shari Bossuyt doet nu ook meteen van zich spreken op de weg

Shari Bossuyt schitterde eerder deze week op het EK baanwielrennen. Zondag begon ze aan haar wegseizoen en ook daar liet ze zich meteen opmerken. In de Vuelta CV Feminas in Valencia kon ze nét niet winnen.

Bossuyt pakte donderdag samen met Lotto Kopecky goud in de ploegkoers bij de vrouwen. Er stond geen maat op het Belgische tweetal, dat ook schitterde in de individuele nummers.

Bossuyt pakte ook brons in het omnium en kon zo dus met een heel goed gevoel richting de opener van haar wegseizoen trekken. Die bracht haar naar het Spaanse Valencia voor de Vuelta CV Feminas, in de Pro Series.

Bossuyt sprint naar de tweede plek

Bossuyt en haar team AG Insurance-Soudal zagen de koers openbreken door de twee cols in het parcours, maar ze kon later opnieuw aanhaken bij de kopgroep.

In het vlakke slot van de koers rook de Duitse Lianne Lippert haar kans. De renster van Movistar sprong weg en reed solo naar de streep. Daarachter werd er gesprint voor de andere podiumplaatsen.

Bossuyt hield daarin met een ultieme jump nog net Cat Ferguson af. Het is zo een nieuwe opsteker voor onze landgenote, na haar dopingschorsing, die vorig jaar afliep.



