Hoe goed is Remco Evenepoel momenteel? Ploegleider Klaas Lodewyck maakt de balans op

Remco Evenepoel is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De Belgische wielerster schitterde op Mallorca en trok die vorm gewoon door in de Ronde van Valencia. Maar hoe goed is onze landgenoot nu echt? Ploegleider Klaas Lodewyck liet zich erover uit.

Evenepoel won drie koersen op Mallorca en mocht ook al twee keer juichen in de Ronde van Valencia. Zonder ongelukken stelt hij zondag ook de eindzege veilig.

Ploegleider Klaas Lodewyck en Red Bull-BORA-hansgrohe kunnen voorlopig dus zeer tevreden zijn, maar piekt onze landgenoot niet te vroeg? Die vraag kreeg Lodewyck voorgeschoteld voor de start van de slotetappe van de Ronde van Valencia.

Evenepoel zit nog niet aan zijn maximum

"Dat denk ik niet", klinkt het bij Het Laatste Nieuws. "Tegenwoordig zijn er zoveel zaken die controleerbaar zijn. Dit was goed voor 'de moral', een bevestiging dat hij een goeie winter gehad heeft. We zitten op schema."

"Hij zit nog niet aan zijn maximum", voegt Lodewyck toe. "Niet dat er nog heel veel bij kan, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Onder meer met een hoogtestage in aanloop naar de heuvelklassiekers."

Evenepoel wil eerst de eindzege veiligstellen in de Ronde van Valencia. In de korte slotetappe (95 km) verdedigt hij een voorsprong van 29 seconden op de Portugees Joao Almeida.