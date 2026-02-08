Geen winst voor wereldkampioene Lucinda Brand, maar wel voor deze rivale in de Krawatencross in Lille

Er werd vandaag opnieuw gecrost bij de vrouwen, meer bepaald in de Krawatencross in Lille. Wereldkampioen Lucinda Brand wilde haar regenboogtrui in de verf zetten, maar moest een landgenote voor zich dulden.

Brand had op het WK de kers op de taart gezet van een al indrukwekkend seizoen, maar wilde ook vandaag schitteren in de Krawatencross in Lille.

Ze had de eindzege al binnen in de X²O Badkamers Trofee en wilde in de Kempen nog eens uitpakken. Dat was echter buiten landgenote Ceylin Alvarado gerekend.

Alvarado solo naar de finish

De Nederlandse kampioene trok vanaf de eerste ronde al meteen in de aanval en sloeg meteen een kloofje. Alvarado keek niet om en stoomde gewoon door.

Lucinda Brand had geen gepast antwoord in huis en beperkte zich tot de strijd om de tweede plek. Daarin rekende ze af met haar landgenote Inge van der Heijden.



Alvarado reed ondertussen onbedreigd naar haar vierde zege van het seizoen. Brand legde beslag op plek twee. Van de Heijden zorgde voor een volledig Nederlands podium. Julie Brouwers was de eerste Belgische, op de zesde plaats.