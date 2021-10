Victor Campenaerts mag uitkijken naar andere ploeg door onzekere toekomst Qhubeka: "Al enkele goede gesprekken geweest met andere ploegen"

De renners van Qhubeka hebben van de UCI te horen gekregen dat ze op zoek mogen gaan naar een andere ploeg. Het heeft te maken met de onzeker toekomst van de wielerploeg. Ook Victor Campenaerts kan dus op zoek naar een andere ploeg.

Een probleem lijkt dit echter niet te worden voor Campenaerts, want onze landgenoot kan op heel wat interesse rekenen. "Mijn telefoon stond nog niet stil door interesse van de andere ploegen. Ik heb al goede gesprekken gehad", legt Campenaerts uit bij Sporza.

Toch beseft Campenaerts dat het voor andere renners moeilijker zal zijn om een nieuwe uitdaging te vinden. "Op dit moment van het jaar nog een andere ploeg vinden, is moeilijk. Ook voor het personeel is het een zeer lastige situatie, want daar is maar een kleine markt voor", aldus Campenaerts.