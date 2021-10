Yves Lampaert is helemaal klaar om zijn droom te realiseren

Parijs-Roubaix staat met een groot kruis aangeduid in de agenda van Yves Lampaert van Deceuninck-QuickStep.

In ‘Iedereen Beroemd’ wordt met veel aandacht uitgekeken naar wat Yves Lampaert in Parijs-Roubaix kan laten zien. Het toont hoe belangrijk de koers voor de West-Vlaming is.

Van stress lijkt er alvast geen sprake te zijn. "Het is de koers van mijn dromen", zei Lampaert op het persmoment van de ploeg. "Er zijn zo veel heroïsche momenten. Dat zie je nog altijd dankzij heel wat fragmenten op Youtube of op televisie. Het is een unieke koers, één waar ik al van kleins af aan van droom om die te winnen."

Voor Deceuninck-QuickStep is deze Parijs-Roubaix winnen van groot belang. "Het belangrijkste is dat we met de ploeg willen winnen en dat doen we door te proberen om met zo veel mogelijk renners in de finale te geraken. Dan is het aan ons om het spel te spelen zoals altijd: aanvallen en zorgen dat je niet in het defensief geraakt. Hopelijk krijgen we dan een scenario waarbij een van ons solo aankomt. Dan zijn we zeker van de zege."