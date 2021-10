Veldrijders in het voordeel tijdens deze editie van Parijs-Roubaix?

Door de uitgestelde versie van Parijs-Roubaix in het voorjaar, krijgen we een unieke Parijs-Roubaix in oktober. De weersvoorspelling zien er wisselvallig uit en de kasseien liggen er slecht bij. Hierdoor verwachten veel mensen dat de veldrijders: Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Wout van Aert mentaal klaar naar WK?

Slechts één week na het wereldkampioenschap in Leuven, moet Wout van Aert de knop omdraaien na een teleurstellende wedstrijd voor hem. De benen bleken niet goed genoeg te zijn om mee te kunnen met de besten op dat moment. Of op een week tijd dit anders kan zijn, is nog maar de vraag.

Bij Mathieu van der Poel draait het ook niet soepel

Het seizoen van Mathieu van der Poel is zeker niet slecht, maar het niveau van de vorige jaren hebben we nog niet gezien. In de laatste maanden zagen we hem enkele kleinere wedstrijden winnen, maar op het WK was het al snel duidelijk. De benen zijn in vergelijking met een Julian Alaphilippe gewoonweg niet genoeg. Met Parijs-Roubaix krijgt hij natuurlijk wel een wedstrijd voorgeschoteld, die hem op het lijf geschreven lijkt.

Deceuninck–Quick-Step het sterkst in de breedte

De ploeg van Deceuninck-Quick-Step bestaat eigenlijk uit bijna alleen maar kopmannen. Florian Senechal, Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Zdenek Stybar,... Allemaal namen die niet als een verrassing zouden klinken na het winnen van Parijs-Roubaix. Stuk voor stuk hardrijders die voor elkaar door het vuur willen gaan. Hun tactiek zal voornamelijk bestaan uit het slag om slinger aanvallen om zo de tegenstanders af te matten.

Outsiders kunnen interessant zijn in een hectische koers

In Parijs-Roubaix kan alles gebeuren, een lekke band en je kan je positie meteen kwijt zijn. Wanneer bijvoorbeeld een Wout van Aert achterop zou raken door pech, dan moet iemand anders zijn kans gaan voor de ploeg. Bij Jumbo-Visma hebben ze zo een sterke Mike Teunissen. De Nederlander moet in eerste instantie de laatste helper van Wout van Aert moeten zijn. Maar hij kan ook als bliksemafleider voorop gestuurd worden en op een goede dag kan hij veel mensen verrassen.

Wat zijn de interessante weddenschappen?

