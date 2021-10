Philipsen over eigen ambities en die van zijn kopman: "Hopelijk is Mathieu de te kloppen man, Van Aert reëel gevaar"

Zijn laatste vier koersen heeft Jasper Philipsen allemaal gewonnen. Kopman is zondag Mathieu van der Poel. Die vijfde op rij voor Philipsen komt er in principe dus niet, al heeft hij wel de ambitie om in de toekomst ook in wedstrijden als Parijs-Roubaix ver te geraken.

Dan zou het goed zijn als hij dit jaar ook iets kan laten zien. "Ik wil graag de finale rijden", bekent Philipsen in Het Laatste Nieuws. "Liefst met zoveel mogelijk andere jongens van de ploeg, zodat we onze collectieve kracht kunnen uitspelen. Noem mij alvast geen topfavoriet, dat statuut is weggelegd voor kopman Mathieu van der Poel."

Philipsen is wel zo realistisch om te weten dat er eigenlijk geen link getrokken kan worden met zijn eigen recente zeges. "Parijs-Roubaix is nog van een ander kaliber dan de koersen die ik heb gewonnen. Met deze vorm wil ik Mathieu zo goed mogelijk ondersteunen en hem mee de wedstrijd helpen winnen."

ICONISCH

Wie is de te kloppen man? "Ik hoop Mathieu. Maar nu de prestatiedruk van het WK in eigen land er af is, zie ik in Wout van Aert opnieuw een reëel gevaar." Het zou wel eens een Parijs-Roubaix in natte omstandigheden kunnen worden. "Het wordt iets iconisch. Klinkt wellicht raar, maar ook dan zal ik er zoveel mogelijk proberen van te genieten. Zonder onderkoeld te geraken. Na mijn opgave in 2019 hoop ik alleszins de piste te halen."