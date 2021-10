Michael Vanthourenhout heeft eerste zege beet en wist dat hij zich niet hoefde te sparen: "Dus kon ik all-in gaan"

Deze keer was de zege voor Michael Vanthourenhout, nadat Pauwels Sauzen-Bingoal in de vorige Ethias Crossen al aan het feest was met Eli Iserbyt. De veldrit in Meulebeke was een kolfje naar de hand van Vanthourenhout, die er al goede herinneringen had.

Op een gegeven moment vormde Vanthourenhout in de koers een duo met Quinten Hermans. "De samenwerking verliep niet optimaal. Telkens Quinten overnam, verloren we een stukje van onze voorsprong. Hij gaf aan niet beter te kunnen, maar ik wist niet of ik hem kon vertrouwen. Dus koos ik voor de aanval", legt Vanthourenhout uit op de site van zijn ploeg. ALLEEN RIJDEN NIET NADELIG Er was nog een andere reden waarom Vanthourenhout die keuze maakte. "Ook omdat ik wist dat alleen rijden op dat parcours niet echt nadelig was." Vanthourenhout hield het vol en boekte zijn eerste overwinning van het seizoen. "Blij dat de nul weg is. Ik rijd niet in Gieten, dus kon ik echt all-in. Dat heb ik gedaan en het is goed uitgedraaid." In Meulebeke hebben ze hem nog al op het hoogste schavotje van het podium zien staan. "Dit is een crossje dat me wel ligt. Twee jaar geleden kon ik hier ook al winnen."